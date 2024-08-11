Эксперт Храпунова: мошенники пользуются «звонком от руководителя» для обмана россиян

Для этого злоумышленники применяют искусственный интеллект Злоумышленники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового «звонка от руководителя», для таких случаев с помощью искусственного интеллекта воссоздавался голос мэра Москвы, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
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