Эксперт Храпунова: мошенники пользуются «звонком от руководителя» для обмана россиян

Для этого злоумышленники применяют искусственный интеллект Злоумышленники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового «звонка от руководителя», для таких случаев с помощью искусственного интеллекта воссоздавался голос мэра Москвы, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.