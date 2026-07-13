Ликсутов сообщил о 28 нападениях на контролеров в Москве в этом году

В Москве с начала года зафиксировано 28 нападений на контролеров "Организатора перевозок". Заммэра Максим Ликсутов привел примеры, когда агрессивные пассажиры нападали на сотрудников общественного транспорта, столкнувшись с попыткой избежать штрафа.