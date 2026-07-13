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Царьград

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Ликсутов сообщил о 28 нападениях на контролеров в Москве в этом году

Ликсутов сообщил о 28 нападениях на контролеров в Москве в этом году

В Москве с начала года зафиксировано 28 нападений на контролеров "Организатора перевозок". Заммэра Максим Ликсутов привел примеры, когда агрессивные пассажиры нападали на сотрудников общественного транспорта, столкнувшись с попыткой избежать штрафа.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Нац. принадлежность нарушителей, пожалуйста. Можно просто в процентах - местные и приезжие.
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4 н.