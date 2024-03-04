В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников

В связи с массовым отравлением учащихся школы в Пугачеве Саратовской области было принято решение о возбуждении уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуг, сообщает 4 марта следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России.