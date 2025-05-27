Россия представила форум «БИОПРОМ-2025» на встрече G20 по биоэкономике в ЮАР

ГЕЛЕНДЖИК, 27 мая, ФедералПресс. Международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека», запланированный на 6-7 октября 2025 года в Геленджике, был представлен на заседании Инициативы G20 по биоэкономике.
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