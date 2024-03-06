Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Места приложения труда создадут в ТЦ рядом со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского» Сергей Собянин рассказал в своем Телеграм-канале об еще одном решении, принятом властями по итогам прошедшего на этой неделе заседания Президиума столичного правительства.