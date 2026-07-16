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Аргументы и Факты

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В Белоруссии введут гендерное тестирование спортсменок для ОИ-2028

В Белоруссии введут гендерное тестирование спортсменок для ОИ-2028

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии изучил новые условия Международного олимпийского комитета (МОК), касающиеся обязательного гендерного тестирования спортсменок перед Олимпийскими играми 2028 года.

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