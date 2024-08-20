"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов

Речь президента США Джо Байдена на съезде Демократической партии в Чикаго подтвердила, что демократы приняли правильное решение, заменив его кандидатуру в предвыборной гонке на Камалу Харрис, считает обозреватель газеты New York Times Дэвид Брукс.
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