«Наши войска нанесли серьезный ущерб потенциалу «Хезболлы»

Удары по Ирану обеспечили более широкую свободу действий для израильской авиации в воздушном пространстве республики, при этом еврейское государство готово к расширению эскалации со стороны Тегерана, заявила заместитель пресс-секретаря ЦАХАЛ Элла Вавия.
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