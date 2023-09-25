Цена провала контрнаступления ВСУ на Запорожье: 10 миллиардов долларов

Залужный и его генералы успешно сожгли натовскую технику на минных полях Константин Ольшанский Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Безвозвратные потери натовского оружия, которое ВСУ использовали в ходе контрнаступления оцениваются в $10 миллиардов.