БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малк
    Что-то видать ну о-о-очень секретное имеется в современной политике, нам недоступное и непонятное, а иначе как объясн...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Natalia Ivanova
    Пусть Армения "подружиться" с Турцией, раз Россия не нравится - а мы будем наблюдать. Никогда не забудем и не простим...Почему русские до...
  • Alex Nемо
    Расслабьтесь и просто улыбнитесь, а то вы все какие-то злые здесь!  https://youtu.be/l2Mym-3GBbEРУССКИЕ КАЮТСЯ И ...

Цена провала контрнаступления ВСУ на Запорожье: 10 миллиардов долларов

Цена провала контрнаступления ВСУ на Запорожье: 10 миллиардов долларов

Залужный и его генералы успешно сожгли натовскую технику на минных полях Константин Ольшанский Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Безвозвратные потери натовского оружия, которое ВСУ использовали в ходе контрнаступления оцениваются в $10 миллиардов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх