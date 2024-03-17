Более 90% россиян, зарегистрированных на ДЭГ, уже проголосовали

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Более 90 процентов россиян, которые были зарегистрированы на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проголосовали на выборах президента России, следует из данных Минцифры на 10:00 по московскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии