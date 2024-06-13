Не 3 месяца ареста, а 2 года лишения свободы в ИК в условиях строгого режима: по протесту прокурора Бобруйска изменен пригово...

Не 3 месяца ареста, а 2 года лишения свободы в ИК в условиях строгого режима: по протесту прокурора Бобруйска изменен приговор по уголовному делу об истязанииФото: Генеральная прокуратураСудебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда удовлетворила апелляционный протест прокурора г.