Российские войска освободили Галициновку

Военнослужащие ВС РФ установили флаг свой бригады в освобожденной Галициновке. Кадр из видео канала «Репортёр Руденко V» Войска российской армии продолжая свое наступление освободили населенный пункт Галициновка.
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