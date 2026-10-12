В Мурманской области решили запретить продажу электронных сигарет

Законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет в Мурманской области, подготовлен местной властью, сообщил 12 октября губернатор региона Андрей Чибис в соцсети «ВКонтакте».
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