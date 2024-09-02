В СК назвали основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что среди главных причин крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
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