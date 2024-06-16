Илфар хәзрәт Хәсәнов Корбан гаете намазын Әлмәт шәһәренең Үзәк мәчетендә үткәрде

<p>Бүген, 16 июньдә, Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, «Кол Шәриф» мәчетенең имам-хатыйбы Илфар хәзрәт Хәсәнов Корбан гаете намазын Әлмәт шәһәренең Ризаэтдин Фәхретдин исемендәге Үзәк мәчетендә үткәрде.
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