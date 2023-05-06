Военное обозрение

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Военкоры показали кадры горящего после удара российских РСЗО квартала Артемовска с позициями ВСУ

Военкоры показали кадры горящего после удара российских РСЗО квартала Артемовска с позициями ВСУ

Украинских боевиков, засевших в последних неосвобожденных штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» кварталах Артемовска (Бахмута), приходится буквально выжигать на позициях.

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