Военкоры показали кадры горящего после удара российских РСЗО квартала Артемовска с позициями ВСУ

Украинских боевиков, засевших в последних неосвобожденных штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» кварталах Артемовска (Бахмута), приходится буквально выжигать на позициях.
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