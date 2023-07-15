Геннадий Алёхин о ситуации вокруг командующего 58-й армией генерала Попова

Александр Идиот тут ты. Москва-третий Рим когда было впервые сказано? в 15 веке. Русские князья считали себя потомками римских цезарей. Константинополь был столицей Римской империи.Второй столицей. Третьей столицей стала Москва.Митрополит Зосима в предисловии к своему труду 1492 года "Изложение Пасхалии" довольно четко выразил это, назвав Ивана III "новым царем Константином из нового города Константина - Москвы". Вы неуч и пустой горлопан.

Валентин Камагоров А сам Пу - 20 лет, аж пищал, как просился "на Запад"! Пока ему виселицу в Гааге не пообещали.... Но нашему Президенту - ничего кроме "западного буржуизма" в башку не вмещается... Примитивный мужичонка.... Обставил себя грефами и набиулиными и говорит, что его "всё устраивает"!