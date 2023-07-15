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Геннадий Алёхин о ситуации вокруг командующего 58-й армией генерала Попова

Геннадий Алёхин о ситуации вокруг командующего 58-й армией генерала Попова

Меньше месяца прошло после мятежа ЧВК "Вагнер", как наше общество оказалось вновь свидетелем события малоприятного, мягко скажем.

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Комментарии
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Александр
Идиот тут ты. Москва-третий Рим когда было впервые сказано? в 15 веке. Русские князья считали себя потомками римских цезарей. Константинополь был столицей Римской империи.Второй столицей. Третьей столицей стала Москва.Митрополит Зосима в предисловии к своему труду 1492 года &quot;Изложение Пасхалии&quot; довольно четко выразил это, назвав Ивана III &quot;новым царем Константином из нового города Константина - Москвы&quot;. Вы неуч и пустой горлопан.
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19 мин.
Валентин Камагоров
А сам Пу - 20 лет, аж пищал, как просился &quot;на Запад&quot;! Пока ему виселицу в Гааге не пообещали.... Но нашему Президенту - ничего кроме &quot;западного буржуизма&quot; в башку не вмещается... Примитивный мужичонка.... Обставил себя грефами и набиулиными и говорит, что его &quot;всё устраивает&quot;!
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17 мин.
Валентин Камагоров
А вот НАС, народ русский, эти мерзкие рептилоиды (грефо-наебулины) - НЕ УСТРАИВАЮТ!
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9 мин.

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