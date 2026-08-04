Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1,6 тыс.

Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,6 тыс. человек. Об этом 4 августа заявил журналистам в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.