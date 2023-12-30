В Приморском крае полицейские приняли участие в акции «Елка желаний»

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», главная цель которой – подарить атмосферу новогоднего волшебства детям.
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