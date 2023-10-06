Связисты Восточного военного округа провели тренировку по развёртыванию мобильных полевых пунктов управления в Приамурье

В ходе тренировки военнослужащие развернули мобильные полевые пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии