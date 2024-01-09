40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус"

7 января в Беверли-Хиллз прошла 81-я церемония вручения премии "Золотой глобус". В то время как "Оппенгеймер" стал лучшим драматическим фильмом, "Барби" завоевала награду в номинации "Кинематографические и кассовые достижения".
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