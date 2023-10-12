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Во Владимире за ремонт школы №1 мэру внесено прокурорское представление

Во Владимире за ремонт школы №1 мэру внесено прокурорское представление

В марте этого года с фасада учебного заведения на учеников упала штукатурка.Мэру Владимира Дмитрию Наумову за несвоевременный ремонт средней школы №1 (улица Дворянская, 1), прокуратурой внесено представление.

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