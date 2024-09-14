С корабля на бал: каково значение ВМФ РФ в противостоянии блоку НАТО

С 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей Минобороны РФ проводит крупнейшие стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» ВМФ РФ и ВКС РФ при участии партнеров из КНР.
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