Они приступили к плану "Б". Под угрозой каждый россиянин

Вы видите совсем не то. Никакая НАТА Вас беспокоить не должна. Терористы в стране - это реальная опасность, вместо Вашей выдуманной.

Людмила Свириденко

Ну хорошо, проблему озвучили, дальше-то что? А ничего! 16 млн. мигрантов в стране: хочешь этих террористов ложкой ешь, хочешь в пакет заворачивай. Вот как пару-тройку из властных структур отправят на тот свет, тогда и можно будет поговорить о борьбе с терроризмом, а пока - это просто сотрясение воздуха.