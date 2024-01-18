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Они приступили к плану "Б". Под угрозой каждый россиянин

Они приступили к плану "Б". Под угрозой каждый россиянин

Блог  ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Запад в принципе и никогда не скрывал, что главная его цель сменить власть в России.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вы видите совсем не то.  Никакая НАТА Вас беспокоить не должна. Терористы в стране - это реальная опасность, вместо Вашей выдуманной.
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6 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Да мы в курсе с 1980х
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5 час.
Людмила Свириденко
Ну хорошо, проблему озвучили, дальше-то что? А ничего! 16 млн. мигрантов в стране: хочешь этих террористов ложкой ешь, хочешь в пакет заворачивай. Вот как пару-тройку из властных структур отправят на тот свет, тогда и можно будет поговорить о борьбе с терроризмом, а пока - это просто сотрясение воздуха.
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4 час.

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