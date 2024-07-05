В Саратове готовится к открытию новый онкологический центр

Новый онкологический центр в Саратове готовится к открытию после успешного завершения строительства. По словам руководителей проекта, завершение строительных и ремонтных работ ожидается в начале осени, а в октябре здание будет передано в управление медицинскому персоналу.
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