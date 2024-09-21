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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларин о словах Глушенкова про сборную: «Люди не понимают его характер. В «Спартаке» пытались переделать — не получилось»

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют.

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