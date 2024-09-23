Ничья «Спартака» и «Динамо», «Манчестер Сити» спасся на 98-й с «Арсеналом», 5:1 от «Барсы», «Милан» победил «Интер», Норрис выиграл в Сингапуре, Абаскаль прилетел в Москву и другие новости

Игорь Афанасьев

Нет слов. Естественно не стыдно, видимо это и есть в твоем понятии культура. Ниже некуда. Неужели ненависть к команде, к тем, кто имеет к этой команде какое то отношение, в том числе и город из которого эта команда убила в тебе все человеческое?