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Ничья «Спартака» и «Динамо», «Манчестер Сити» спасся на 98-й с «Арсеналом», 5:1 от «Барсы», «Милан» победил «Интер», Норрис выиграл в Сингапуре, Абаскаль прилетел в Москву и другие новости

Ничья «Спартака» и «Динамо», «Манчестер Сити» спасся на 98-й с «Арсеналом», 5:1 от «Барсы», «Милан» победил «Интер», Норрис выиграл в Сингапуре, Абаскаль прилетел в Москву и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» упустил победу над «Динамо» (2:2) на 94-й минуте. Тюкавин сделал дубль, Маухуба удалили за симуляцию – он получил две желтые за 3 минуты, выйдя на замену во 2-м тайме.

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Комментарии
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КУАТ
Не по-мужски.
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3 час.
Максим Комаров
Не волнует оценка твоя. Бестолочи этой замечания делай.
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2 час.
Игорь Афанасьев
Нет слов. Естественно не стыдно, видимо это и есть в твоем понятии культура. Ниже некуда. Неужели ненависть к команде, к тем, кто имеет к этой команде какое то отношение, в том числе и город из которого эта команда убила в тебе все человеческое?
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2 час.

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