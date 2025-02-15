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Орещук о ДТП в 2007-м: «Утро, пустая трасса, перегонял свой «Мерседес». На встречку вылетает машина, я от нее резко вправо – и в автобус. На спидометре застыло 130-140. Друг умер»

– Про Хохлова есть история, которая покажет, какой это чудесный человек? – В 2007-м я попал в аварию под Солнечногорском.

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