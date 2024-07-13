Беспилотный трамвай в столице поедет с первыми пассажирами в сентябре

Беспилотный трамвай с пассажирами поедет в Москве в сентябре. В рамках тестирования он уже прошел около 400 км по столичным улицам, ни одного ДТП или сбоя не было зафиксировано, заявил заммэра Максим Ликсутов.
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