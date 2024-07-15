"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки

40-летний Артур Смольянинов*, живущий уже два года за границей, решил посетить финал Евро-2024. Когда артист приближался к стадиону, его заметил соотечественник, который тоже пришел смотреть футбольный матч.
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