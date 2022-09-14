На севере Красноярского края сотрудники полиции и общественники провели профилактическую встречу с несовершеннолетними

В Таймырском краеведческом музее сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району провели профилактическую беседу со школьниками.

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