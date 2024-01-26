СССР-Россия
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СССР-Россия

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Русские и "украинцы". Метафизика конфликта

Русские и "украинцы". Метафизика конфликта

Спор о дефинициях (определениях) – всегда один из самых важных. Кто формирует определения – тот формирует мировоззрение, закладывает основы понятийного аппарата, системы ценностей и картины мира.

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
С моей точки зрения, как человека, в теме... это конфликт  цивилизационный  - ульраправославной идо индустриальной Украины, где образование и сейчас не в чести и совершенно светской и индустриально развитой России.  Все остальное - лирика.
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