Спор о дефинициях (определениях) – всегда один из самых важных. Кто формирует определения – тот формирует мировоззрение, закладывает основы понятийного аппарата, системы ценностей и картины мира.
Русские и "украинцы". Метафизика конфликта
Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
С моей точки зрения, как человека, в теме... это конфликт цивилизационный - ульраправославной идо индустриальной Украины, где образование и сейчас не в чести и совершенно светской и индустриально развитой России. Все остальное - лирика.
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