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Орбан пытается стать посредником по Украине между РФ и Западом — аналитик

Орбан пытается стать посредником по Украине между РФ и Западом — аналитик

Посредником в мирном процессе между Россией и Западом попытался стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, позвонив президенту России Владимиру Путину, заявил британский аналитик Александр Меркурис 11 декабря в своем блоге на YouTube.

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