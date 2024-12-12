Орбан пытается стать посредником по Украине между РФ и Западом — аналитик

Посредником в мирном процессе между Россией и Западом попытался стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, позвонив президенту России Владимиру Путину, заявил британский аналитик Александр Меркурис 11 декабря в своем блоге на YouTube.
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