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ЮЛА в цифрах: топ-5 фактов о новой магистрали Подмосковья

ЮЛА в цифрах: топ-5 фактов о новой магистрали Подмосковья

Южно-Лыткаринская автодорога — новая скоростная магистраль, которая связывает юг и восток Московской области и позволяет автомобилистам передвигаться между крупными трассами, не заезжая на МКАД.

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