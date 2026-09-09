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ИА Регнум

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Российские войска нанесли удары по объектам в порту Николаев

Российские войска нанесли удары по объектам в порту Николаев

Российские войска днем 9 сентября нанесли удары по объектам в Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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