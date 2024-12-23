Зурабишвили пригрозила «свержением режима» в случае отсутствия новых выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении пригрозила «свержением режима», если правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция не достигнут компромисса по вопросу назначения новых парламентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии