Бархатный сезон в разгаре: где в Крыму самая тёплая вода

Прошла половина сентября, но это вовсе не повод прощаться с морем. Бархатный сезон в Крыму продолжается, и вода у побережий Крыма по-прежнему комфортна для купания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
- В Ялте перед судо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым