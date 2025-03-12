Тематические «Тройки» с шедеврами Третьяковской галереи выпустили в Москве

В продаже в Москве появились новые тематические карты «Тройка» с изображениями знаменитых картин из Третьяковской галереи, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии