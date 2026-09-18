Азаров рассказал, когда НАБУ получило импульс работать по Зеленскому

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Активная работа украинских антикоррупционных органов по Владимиру Зеленскому и его окружению началась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа.
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