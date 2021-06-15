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Россия перехватила самолет США, не позволив пересечь границы. В США сообщили о "недопустимо жестких действиях" авиации России

Россия перехватила самолет США, не позволив пересечь границы. В США сообщили о "недопустимо жестких действиях" авиации России

Самолет-разведчик ВВС США RC-135 был перехвачен над одним из самых напряженных участков границ России - Тихий океан.

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Геннадий Бережнов
Когда то терпение у нас кончится, или они решат пересечь границу. Это и будет час Х для Мира!
Юрий Николаев
Очень жаль, что не допустили пересечения границы. Надо было допустить и отправить к херам на корм рыбам! Уверен, другие однозначно перестали бы даже смотреть в нашу сторону!

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