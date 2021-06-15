Россия перехватила самолет США, не позволив пересечь границы. В США сообщили о "недопустимо жестких действиях" авиации России

Сергей ЕПолитикаРоссия перехватила самолет США, не позволив пересечь границы. В США сообщили о "недопустимо жестких действиях" авиации РоссииСамолет-разведчик ВВС США RC-135 был перехвачен над одним из самых напряженных участков границ России - Тихий океан.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновКогда то терпение у нас кончится, или они решат пересечь границу. Это и будет час Х для Мира!Юрий НиколаевОчень жаль, что не допустили пересечения границы. Надо было допустить и отправить к херам на корм рыбам! Уверен, другие однозначно перестали бы даже смотреть в нашу сторону!Комментировать
Свежие комментарии