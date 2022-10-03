Мостовой - игрок контратаки: когда же соперники насыщают свою штрафную площадку, он крутится, бегает в этой толпе, не понимая, куда ему надо открыться…

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев прокомментировал «Спорт уик-энда» победу «Зенита» над «Ростовом» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу и подробно остановился на игре полузащитника Андрея Мостового.
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