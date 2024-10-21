Кто накинулся на Я.Дронова и почему

Тая

Шаман для патриотического воспитания и любви к своей стране сделал больше, чем вся либеральная тусовка и весь наш шоу-бизнес. И песни пишет такие, что каждая за душу берет. Ну, мало ли какая моська тявкает - это вообще наша пресса не должна раздувать, собака лает - караван идет. Твори и дальше для страны и людей, Ярослав!