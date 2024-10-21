Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кто накинулся на Я.Дронова и почему

Кто накинулся на Я.Дронова и почему

Ярослава Дронова, которого все знают как Шамана, я не слушаю. Немного не мой жанр. Но в телеге наткнулся на ролик, где дети на выпускном абсолютно искренне исполняли "Я русский".

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Комментарии
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Людмила Большакова
Ярославу благодарность ещё за то, что наши дети научились петь Гимн России, хватит его травить.
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6 час.
Евгения Баринова
Ярослав- певец от БОГА!!!
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5 час.
Тая
Шаман для патриотического воспитания и любви к своей стране сделал больше, чем вся либеральная тусовка и весь наш шоу-бизнес. И песни пишет такие, что каждая за душу берет. Ну, мало ли какая моська тявкает - это вообще наша пресса не должна раздувать, собака лает - караван идет. Твори и дальше для страны и людей, Ярослав!
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3 час.

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