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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Тюкавина заявил, что вариант с переходом в «Спартак» был исключен: «Костя с детства в «Динамо». Для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук»

Агент Тюкавина заявил, что вариант с переходом в «Спартак» был исключен: «Костя с детства в «Динамо». Для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук»

«От «Спартака» интерес к Косте был. Но встречаться не значит жениться. Этот вариант для Кости был исключен.

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