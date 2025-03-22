Татарстанцы 23 марта смогут увидеть Сатурн без колец

Завтра, 23 марта, на Земле можно будет наблюдать планету Сатурн без колец. Об этом сообщил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.
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