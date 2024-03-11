Российский космонавт Кононенко принял командование МКС Астронавт Европейс...

Российский космонавт Кононенко принял командование МКСАстронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен (Andreas Mogensen) передал командование Международной космической станции космонавту госкорпорации «Роскосмос» Олегу Кононенко.
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