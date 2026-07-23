Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Скрыла возраст и «покинула чат»: Клаве Коке — 31

Скрыла возраст и «покинула чат»: Клаве Коке — 31

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) родилась 23 июля в многодетной семье в Екатеринбурге. Она долгое время скрывала свой настоящий год рождения — в открытых источниках указывался 1996 год, но позже певица призналась, что на самом деле родилась в 1995-м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии