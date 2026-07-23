Скрыла возраст и «покинула чат»: Клаве Коке — 31

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) родилась 23 июля в многодетной семье в Екатеринбурге. Она долгое время скрывала свой настоящий год рождения — в открытых источниках указывался 1996 год, но позже певица призналась, что на самом деле родилась в 1995-м.
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