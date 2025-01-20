В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
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