Эксперт ТПП РФ Светлана Кузеванова: первый закон об искусственном интеллекте – что нас ждет?

В июле 2026 года Государственная Дума ФС РФ приняла первый закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в России: ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии