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Регионы России

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Эксперт ТПП РФ Светлана Кузеванова: первый закон об искусственном интеллекте – что нас ждет?

Эксперт ТПП РФ Светлана Кузеванова: первый закон об искусственном интеллекте – что нас ждет?

В июле 2026 года Государственная Дума ФС РФ приняла первый закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в России: ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации».

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