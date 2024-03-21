Крупные торговые сети начинают собирать предзаказы на ремейк Silent Hill 2 После ...

Крупные торговые сети начинают собирать предзаказы на ремейк Silent Hill 2После очень спорного геймплейного трейлера обновленной версии Silent Hill 2, компания Konami явно не спешит делиться своими планами касательно выпуска игры и сохраняет молчание.
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