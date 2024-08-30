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Командир «Ахмата» рассказал о поражении батальона ВСУ на курском направлении

Командир «Ахмата» рассказал о поражении батальона ВСУ на курском направлении

Генерал-майор Алаудинов: на курском направлении поражен батальон ВСУ Российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.

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